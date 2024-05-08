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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جاد الله: هدف رضا سليم الأفضل في مباراة الأهلي والاتحاد

رضا سليم لاعب الأهلي
رضا سليم لاعب الأهلي

أكد خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق أن هدف رضا سليم جناح فريق الأهلي يعد الأفضل في مباراة الاتحاد السكندري من بين الأربعة أهداف التي سجلها الفريق الأحمر.

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وقال خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن هدف رضا سليم الأفضل في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري واللاعب تعامل مع الكرة بشكل أكثر من رائع ".

وتابع جاد الله: " أتمنى أن يعود أفشة للمشاركة مع الأهلي فهو لاعب محترف وملتزم وقدم الكثير مع القلعة الحمراء".

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