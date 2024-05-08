جاد الله: هدف رضا سليم الأفضل في مباراة الأهلي والاتحاد

أكد خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق أن هدف رضا سليم جناح فريق الأهلي يعد الأفضل في مباراة الاتحاد السكندري من بين الأربعة أهداف التي سجلها الفريق الأحمر.

وقال خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن هدف رضا سليم الأفضل في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري واللاعب تعامل مع الكرة بشكل أكثر من رائع ".

وتابع جاد الله: " أتمنى أن يعود أفشة للمشاركة مع الأهلي فهو لاعب محترف وملتزم وقدم الكثير مع القلعة الحمراء".