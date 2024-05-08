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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الأهلي السابق: مواجهة الترجي تختلف عن مباريات الدوري

فريق الترجي
فريق الترجي

أكد خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استحق الفوز على اتحاد السكندري في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

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حسن مصطفى: الأهلي يواجه ضغوط كبيرة محلياً وأفريقياً

وقال خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن فريق الأهلي قدم مباراة قوية أمام فريق الاتحاد السكندري واستحق الفوز بالثلاث نقاط على حساب زعيم الثغر واستمرار صحوته في الدوري الممتاز".

وتابع جاد الله: "مواجهة الترجي تختلف عن مباريات الأهلي في الدوري الممتاز  ولاعبي الاتحاد السكندري كانوا خارج الخدمة أمام الأهلي".

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