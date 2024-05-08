نجم الأهلي السابق: مواجهة الترجي تختلف عن مباريات الدوري

أكد خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استحق الفوز على اتحاد السكندري في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

وقال خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن فريق الأهلي قدم مباراة قوية أمام فريق الاتحاد السكندري واستحق الفوز بالثلاث نقاط على حساب زعيم الثغر واستمرار صحوته في الدوري الممتاز".

وتابع جاد الله: "مواجهة الترجي تختلف عن مباريات الأهلي في الدوري الممتاز ولاعبي الاتحاد السكندري كانوا خارج الخدمة أمام الأهلي".