آدم جونز رئيساً لماستركارد في غرب المنطقة العربية

أعلنت ماستركارد عن عدد من التحديثات الاستراتيجية على مناصبها القيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة تتماشى مع مساعي الشركة لتعزيز قيادتها الإقليمية والتركيز على دفع عجلة النمو وترسيخ مشاركة الجهات المعنية والارتقاء بنهج المسارات المتعددة في الأسواق الرئيسية.

واستمراراً لمسيرة التحول الرقمي الناجحة في شركة ماستركارد، اعتمدت القيادة الإقليمية هيكلاً تنظيمياً جديداً يبني على زخم هذا التحول، حيث قامت الشركة بتحسين شبكتها الإقليمية من خلال إعادة هيكلة أقسام الشركة في المنطقة بما يجمع بين نطاق أعمالها الواسع ومعرفتها العميقة بالسوق المحلية.

وتفصيلاً، تمت إعادة هيكلة المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتصبح الآن لغرب المنطقة العربية، في حين سيتولى فريق عمل المنطقة الشرقية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا قسم شرق المنطقة العربية.

وقامت ماستركارد في هذا الصدد بتعيين آدم جونز في منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم غرب المنطقة العربية، حيث سيواصل القيادي المخضرم في ماستركارد العمل لتحقيق اقتصادات رقمية أكثر شمولاً واستدامة في كافة أسواق المنطقة وإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الأشخاص للنمو والازدهار.

يتمتع جونز بخبرة تزيد عن 15 عاماً في قطاع المدفوعات، وتمتد مسيرته المهنية في ماستركارد لأكثر من ثماني سنوات، شغل خلالها مناصب قيادية متعددة في المملكة المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك المدير الإقليمي لمنطقة شرق أفريقيا، ورئيس المنتجات التجارية، ومؤخرًا المدير العام للمنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو أيضاً عضو مجلس إدارة هايبر باي. وقبل انتقاله إلى ماستركارد، شغل جونز منصب رئيس الأعمال التجارية في شركة "أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وقد تخرج جونز من جامعة سولنت في المملكة المتحدة بدرجة البكالوريوس في التسويق (مع مرتبة الشرف).

قال آدم جونز: "تعد ماستركارد شريكاً تكنولوجياً موثوقاً يساهم في تعزيز جهود التحول الرقمي لصالح الحكومات والشركات والأفراد، وقد خطت الشركة، ومن خلال إنشاء قسم منطقة غرب المنطقة العربية، خطوة هامة نحو الأمام بناءً على ما قدمه فريق المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جهود ونجاحات وإنجازات استثنائية. أنا فخور بكوني ضمن فريق عمل ماستركارد وأتطلع قدماً إلى قيادة استراتيجيات مؤثرة تضع عملائنا في قلب كل ما نقوم به، وتضيف قيمة إلى الاقتصادات المحلية وتفتح فرص نمو جديدة".

وقد خطى فريق عمل المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة ماستركارد تحت قيادة جونز، خطوات كبيرة في تعزيز التحول الرقمي وبناء منظومة مدفوعات متينة، ولعبت ماستركارد دوراً فعالاً بالتعاون مع شركة بنوك مصر (EBC) والبنك المركزي المصري، بهدف دعم تطبيق تقنية الترميز من خلال توفير البنية التحتية المطلوبة للبنوك المصدرة في جميع أنحاء البلاد، كما قاد التعاون مع البنك المركزي الأردني لتطوير رقمنة منظومة المدفوعات في البلاد، وتضم إنجازات آدم جونز مبادرات رائدة في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع بنوك رائدة مثل البنك الوطني السعودي من خلال إصدار Mastercard Touch Card وSNB Flexi Card المدعومة ببرنامج التقسيط من ماستركارد، وكلاهما الأول من نوعه في المملكة.

وبالإضافة إلى منصب جونز الجديد، قامت ماستركارد بتعيين جهاد خليل لقيادة قسم منطقة شرق المنطقة العربية. وفي ظل استراتيجية "إفريقيا الموحدة" (One Africa) من ماستركارد، تم دمج أقسام الشركة في شمال غرب أفريقيا ضمن قسم إفريقيا الموسع تحت قيادة مارك إليوت.