منعًا لـ 5 مخاطر صحية.. ممنوع شرب القهوة على معدة فارغة صباحًا

فنجان القهوة يعتبر بمثابة بداية مثالية ليوم العديد من الأشخاص، حيث يعزز اليقظة ويمنحهم الطاقة اللازمة لبدء يومهم، ومع ذلك، يحذر الأطباء من أن شرب القهوة على معدة فارغة في الصباح قد لا يكون الخيار الأمثل من الناحية الصحية.

ووفقًا لما ذكره موقع "Healthline" الطبي، يرجع ذلك إلى مجموعة من الآثار السلبية التي قد تنتج عن هذه العادة، وفيما يلي نستعرض إليك أبرزها:

أضرار تناول القهوة على معدة فارغة

أضرار تناول القهوة على معدة فارغة

1- زيادة الحموضة

يحتوي القهوة على مستويات عالية من الحموضة، وعند تناولها على معدة فارغة، يمكن أن تؤدي إلى زيادة إفراز حمض المعدة، مما يتسبب في مشاكل مثل حرقة المعدة والارتجاع الحمضي، وقد يؤدي التعرض المستمر لهذه الحموضة إلى مشاكل هضمية أكثر خطورة.

2- تأثير على الهضم

يمكن أن يعطل تناول القهوة على معدة فارغة عملية الهضم الطبيعية، حيث يؤدي إلى إطلاق العصارات الهضمية قبل الوقت المناسب، مما يؤدي إلى عدم اكتمال عملية الهضم وسوء امتصاص العناصر الغذائية.

3- زيادة التوتر والقلق

يحتوي الكافيين الموجود في القهوة على خصائص منبهة، وعند تناولها على معدة فارغة، يمكن أن يؤدي إلى زيادة مفاجئة في مستويات الطاقة متبوعة بانخفاض سريع، مما يمكن أن يساهم في زيادة مشاعر التوتر والقلق.

4- تأثير على مستويات السكر في الدم

يمكن أن يؤثر تناول القهوة على معدة فارغة على تنظيم مستويات السكر في الدم، حيث يقلل الكافيين من حساسية الأنسولين، مما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

5- تقليل امتصاص العناصر الغذائية

تحتوي القهوة على مركبات قد تعوق امتصاص بعض العناصر الغذائية مثل الحديد والكالسيوم، وهذا يمكن أن يؤدي مع مرور الوقت إلى نقص في هذه العناصر الأساسية.

بناءً على ذلك، يوصى بتجنب تناول القهوة على معدة فارغة في الصباح، وبدلاً من ذلك، يُنصح بتناول وجبة خفيفة قبل شرب القهوة، والاستماع إلى ردود الفعل الخاصة بجسمك لضمان الحفاظ على صحتك العامة.

جدير بالذكر أن القهوة على اختلاف أنواعها، هي المشروب الصباحي الأساسي لمعظم الأشخاص في وقتنا الحاضر؛ نظراً لكونها تتمتع بمذاق، ورائحة منعشة، ومنبهة لكافة حواس الإنسان، وبحسب منظمة الأغذية والزراعة فإن معدل الإستهلاك السنوي من القهوة حول العالم يقدر بحوالي 7 ملايين طن، ويتم احتساءها بطرق عدة سواء باختلاف المنطقة أو حتى في البلد ذاتها.