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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

آخر فرصة للتقديم في المدارس المصرية اليابانية 2024

المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية

تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024-2025 نهاية اليوم الثلاثاء. 

مزايا الدراسة في المدارس المصرية اليابانية 2024

رابط رسمي للتقديم في المدارس المصرية اليابانية 2024

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد فتحت باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024 

قواعد التقديم في المدارس المصرية اليابانية 

ويشترط أن يكون الطفل المتقدم في المدارس المصرية اليابانية مصري من أبوين مصريين الجنسية، وأن يكون التقديم عبر المنصة الإلكترونية فقط وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية التي سيتم تشغيلها العام الدراسي ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥ على ألا تطبق هذه القواعد علي أي مدارس أخرى تابعة لوزارة التربية والتعليم ولن يتم قبول أى طلبات للتقدم بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة او تم تقديمها قبل الميعاد المحدد وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة دون النظر إلى أولوية التسجيل على المنصة.

ويكون المنهج المستخدم فى المدارس المصرية اليابانية هو المنهج الدراسي المصري 2.0 باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية وما يلزم من أعباء لتطبيق هذه الأنشطة.

ويجب على ولي الأمر يجب التوقيع على إقرار بالعلم والموافقة على قواعد القيد في المدارس المصرية اليابانية، وجميع اللوائح الداخلية للمدرسة بمجرد استكماله لاستمارة التقدم الإلكترونية. 

رابط تقديم المدارس المصرية اليابانية 2024 

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط إلكتروني للتقديم في المدارس المصرية اليابانية للمستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال في جميع أنحاء الجمهورية. 

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2024 من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فحسب وفق الشروط وقواعد السن. 

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن التقديم في المدارس المصرية اليابانية يتم بشكل إلكتروني فقط ولا تقبل أية طلبات يدوية تقدم مباشرة للمدرسة. 

ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أولياء الأمور الراغبين في تقديم أطفالهم في المدارس المصرية اليابانية إلى سرعة التسجيل قبل انتهاء المدة المحددة. 

للتقديم لطفلك الآن ولمدة أسبوعين في المدارس المصرية اليابانية (اضغط هنا). 
 

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