مزايا الدراسة في المدارس المصرية اليابانية 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مزايا الدراسة في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024-2025.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد فتحت باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024 ولمدة 15 يومًا.

مزايا المدارس المصرية اليابانية

تدريس مناهج دراسية متطورة.

تدريس لغة أجنبية متميزة.

بناء شخصية الطلاب في المدارس المصرية اليابانية.

تعليم متميز في المدارس المصرية اليابانية.

المدارس المصرية اليابانية تحقق السعادة.

المدارس المصرية اليابانية تضم معلمين متميزين ومدربين.

الفصول الدراسية واسعة في المدارس المصرية اليابانية.

كثافة فصول المدارس المصرية اليابانية قليلة.

تنوع الخدمات والمرافق في المدارس المصرية اليابانية.

تقديم أنشطة فنية ورياضية متميزة.



قواعد التقديم في المدارس المصرية اليابانية

ويشترط أن يكون الطفل المتقدم في المدارس المصرية اليابانية مصري من أبوين مصريين الجنسية، وأن يكون التقديم عبر المنصة الإلكترونية فقط وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية التي سيتم تشغيلها العام الدراسي ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥ على ألا تطبق هذه القواعد علي أي مدارس أخرى تابعة لوزارة التربية والتعليم ولن يتم قبول أى طلبات للتقدم بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة او تم تقديمها قبل الميعاد المحدد وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة دون النظر إلى أولوية التسجيل على المنصة.

ويكون المنهج المستخدم فى المدارس المصرية اليابانية هو المنهج الدراسي المصري 2.0 باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية وما يلزم من أعباء لتطبيق هذه الأنشطة.

ويجب على ولي الأمر يجب التوقيع على إقرار بالعلم والموافقة على قواعد القيد في المدارس المصرية اليابانية، وجميع اللوائح الداخلية للمدرسة بمجرد استكماله لاستمارة التقدم الإلكترونية.

رابط تقديم المدارس المصرية اليابانية 2024

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط إلكتروني للتقديم في المدارس المصرية اليابانية للمستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال في جميع أنحاء الجمهورية.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2024 من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فحسب وفق الشروط وقواعد السن.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن التقديم في المدارس المصرية اليابانية يتم بشكل إلكتروني فقط ولا تقبل أية طلبات يدوية تقدم مباشرة للمدرسة.

للتقديم لطفلك الآن ولمدة 15 يوما في المدارس المصرية اليابانية (اضغط هنا).



