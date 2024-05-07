البث المباشر لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان قائمة فريقه لمواجهة بروسيا دورتموند في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر ان يلتقي الفريقين اليوم الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب بارك دي برانس.

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شهدت مباراة الذهاب بين بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، التي أقيمت الأسبوع الماضي، فوز الفريق الألماني بهدف دون رد، سجله نيكلاس فولكروغ، وبالتالي يكفي دورتموند نتيجة التعادل لضمان التأهل للمباراة النهائية.

بينما لا يتوجب على سان جيرمان سوى الفوز بفارق هدفين للتأهل مباراة إلى النهائي، سيحتاج إلى شوطين إضافيين وربما ركلات ترجيح، في حال فوزه بفارق هدف واحد.

وكانت مباراة الذهاب بين باريس سان جيرمان ضد دورتموند على ملعب سيجنال إيدونا بارك في ألمانيا، انتهت لصالح أصحاب الأرض بوروسيا دورتموند بهدف نظيف على الفريق الفرنسي.

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جاء تأهل باريس سان جيرمان بعد مباراة مثيرة أمام برشلونة، حيث فاز في الإياب على "مونتجويك" بنتيجة 4-1، وتمكن باريس سان جيرمان من الحصول على بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة، بمجموع المباراتين، 6-4.

الساعة كم مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند اليوم؟

من المقرر أن تشهد أرضية ملعب بارك دي برانس، مجريات مباراة باريس سان جيرمان و بوروسيا دورتموند مساء اليوم الثلاثاء 5/7/ 2024، في الأوقات التالية:

في تمام الساعة الـ 10 مساء بتوقيت قطر والسعودية والكويت ومصر والأردن.

بينما عند الساعة الـ 9 مساءً بتوقيت ايطاليا والسودان وليبيا.

بينما عند الساعة الـ 9 مساءً بتوقيت ايطاليا والسودان وليبيا. كما في تمام الساعة الـ 11 مساءً 11 بتوقيت الإمارات العربية.

كما مع الساعة الـ 8 مساءً بتوقيت الجزائر وموريتانيا والمغرب وتونس.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد دورتموند اليوم

من المحتمل أن يدخل الفريق الباريسي بقيادة مديره الفني الكبير لويس إنريكي مقابلة كتيبة نادي بوروسيا دورتموند اليوم بالتشكيلة التالية: