مابولولو يقود الاتحاد السكندري أمام الأهلي في مواجة الدوري
أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الأهلي التي تنطلق في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة.
ويمثل الفريق السكندري في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى: المهدي سليمان.
الدفاع: كريم الديب - سيف تقا - مصطفى إبراهيم - هشام صلاح.
خط الوسط: مورو ساليفو - عمر الوحش - خالد الغندور.
خط الهجوم: عبد الغني محمد - كريستوفر مابولولو - أحمد عيد.
وتأتي مواجهة الليلة ، لحساب مؤجلات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.