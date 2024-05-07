مابولولو يقود الاتحاد السكندري أمام الأهلي في مواجة الدوري

أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الأهلي التي تنطلق في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة.





ويمثل الفريق السكندري في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

الدفاع: كريم الديب - سيف تقا - مصطفى إبراهيم - هشام صلاح.

خط الوسط: مورو ساليفو - عمر الوحش - خالد الغندور.

خط الهجوم: عبد الغني محمد - كريستوفر مابولولو - أحمد عيد.



وتأتي مواجهة الليلة ، لحساب مؤجلات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.