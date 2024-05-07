الثلاثاء 07 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مابولولو يقود الاتحاد السكندري أمام الأهلي في مواجة الدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الأهلي التي تنطلق في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة.
 

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وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام الاتحاد في مواجهة الدوري


ويمثل الفريق السكندري في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى: المهدي سليمان.
الدفاع: كريم الديب - سيف تقا - مصطفى إبراهيم - هشام صلاح.
خط الوسط: مورو ساليفو - عمر الوحش - خالد الغندور.
خط الهجوم: عبد الغني محمد - كريستوفر مابولولو - أحمد عيد.

وتأتي مواجهة الليلة ، لحساب مؤجلات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

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