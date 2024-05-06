الإسماعيلي يبدأ استعداداته لمواجهة الداخلية بدوري نايل

بدأ فريق الكرة الأول بالنادي، استعداداته لمواجهة الداخلية المقرر لها الخميس المقبل، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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شهد المران مشاركة كافة اللاعبين باستثناء أحمد الشيخ ومحمد بيومي، حيث يتعافى الثنائي من الإصابة التي لحقت بهما خلال مباراة فاركو بالدوي.

واستهل الفريق مرانه بفقرة بدنية ثم شهد تقسيمة قوية بين اللاعبين، بجانب فقرة لحراس المرمى تحت إشراف كابتن مصطفى كمال.

وعاد الفريق لاستئناف تدريباته استعدادا لمواجهة الداخلية، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبين أمس، الأحد، تجنبا لتعرضهم للإرهاق نظرا لضغط المباريات خلال الفترة الحالية.