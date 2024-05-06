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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يبدأ استعداداته لمواجهة الداخلية بدوري نايل

تدريبات الإسماعيلي
تدريبات الإسماعيلي

بدأ فريق الكرة الأول بالنادي، استعداداته لمواجهة الداخلية المقرر لها الخميس المقبل، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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الإسماعيلي يجهز "الشيخ" و"بيومي" لمواجهة الداخلية

شهد المران مشاركة كافة اللاعبين باستثناء أحمد الشيخ ومحمد بيومي، حيث يتعافى الثنائي من الإصابة التي لحقت بهما خلال مباراة فاركو بالدوي.

واستهل الفريق مرانه بفقرة بدنية ثم شهد تقسيمة قوية بين اللاعبين، بجانب فقرة لحراس المرمى تحت إشراف كابتن مصطفى كمال.

وعاد الفريق لاستئناف تدريباته استعدادا لمواجهة الداخلية، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبين أمس، الأحد، تجنبا لتعرضهم للإرهاق نظرا لضغط المباريات خلال الفترة الحالية.

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