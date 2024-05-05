قروض الحج الميسرة من البنوك 2024.. اعرف الشروط والأسعار

تستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال ضيوف الرحمن من كل بقاع الأرض، وكذلك المقيمين بالمملكة من راغبي أداء فريضة الحج، حيث يكشف عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، عن التفاصيل كافة.

قروض الحج من البنوك 2024

يوفر عدد كبير من البنوك قروض ميسرة لأداء فريضة الحج أو العمرة ومنها بتسهيلات في السداد للراغبين.

ويمنح بنك مصر قروض للحج تبدأ من 200 إلى 400 ألف جنيها بفترة سداد 10 سنوات وفائدة متناقصة 17% ومصاريف إدارية 1.5% من اجمالي القرض بتخصم لمرة واحدة.

الشروط

- أن يكون سن المتقدم يبدأ منذ 21 سنة ولا يتعدى 60 سنة عن اخر قسط، وأحيانا يصل إلى 65 عام لبعض المهن.

بنك فصيل الإسلامي

أعلن عن تقديم قروض الحج والعمرة بحد أقصى 500 ألف جينها وبفترة سداد 5 سنوات وسعر فايدة متناقص 14.5% ورسوم إدارية من 1 إلي 2% من اجمالي القرض

الشروط

- أن يكون سن المتقدم للحصول على القرض من 21 عاما ويكون 60 عاما وقت تسديد اخر قسط.

بنك المصرف المتحد

أعلن رفع سقف قروض الحج والعمرة لاقصي حد وفقا لقدرة العميل على السداد ووفقا لدخله الشهري.

ويكون السداد لمدة سنة واحدة بفائدة متناقصة 5 ومصاريف إدارية من 1 إلي 2% من اجمالي القرض

الشروط

- ان يكون سن العميل يبدأ من 21 عاما ولا يتعدى 60 عاما وقت سداد اخر قسط من القرض.

وتبلغ الفائدة على قرض الحج للموظفين بدون ضمان تحويل مرتب نحو 20.5% متناقصة، في بنك مصر وتصل فترة سداد القرض إلى 5 سنين، بينما تبلغ قيمة القرض 100.000 جنيه، بينما تصل قيمة القرض إلى 200 ألف جنيه في رحلات الحج فقط.

وبخصوص قرض الرحلات والحج للموظفين بضمان تحويل راتب في بنك مصر بتوصل نسبة الفايدة على هذا القرض في بنك مصر إلى 19%، وفترة سداد القرض إلى 6 سنين، بضمان تحويل راتب، وبتوصل قيمة القرض 100.000 جنيه.