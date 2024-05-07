المراكز التكنولوجية تتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء بالفيوم

بدأت المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز بمحافظة الفيوم اليوم الثلاثاء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

وشكلت الوحدات المحلية بالمدن والمراكز لجان من المعنيين لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين خلال إنهاء إجراءاتهم لملفات التصالح الخاصة بهم.

وشهدت المراكز التكنولوجية إقبالًا من المواطنين سواء لتقديم طلبات التصالح أو للاستفسار عن الأوراق المطلوبة والمستندات الخاصة بملف التصالح تمهيدا لاستيفاء ملفاتهم والتقدم بها إلى المراكز التكنولوجية للسير في إجراءات التصالح، والتي تسري على بعض مخالفات البناء القائمة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023.

وفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية تفقد المهندس سالم فتيح رئيس المركز، سير العمل بالمركز التكنولوجي للتأكد من تواجد الموظفين والعاملين في أول أيام التقدم على التصالح في مخالفات البناء، موجها بسرعة استلام الملفات وتذليل المعوقات والصعوبات أمام المواطنين وسرعة إنهاء الإجراءات والرد على الاستفسارات الخاصة بملف التصالح.

وفي مركز إطسا توافد المواطنين على الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس المركز، والذي تواجد بالمركز التكنولوجي لاستقبال المواطنين في أول أيام تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات.

وتواصل المراكز والمدن تلقى الطلبات من خلال المراكز التكنولوجية التي رفعت درجة الجاهزية والاستعداد، من خلال زيادة أعداد الموظفين والعاملين بها، للعمل على إنهاء الإجراءات في أسرع وقت وتذليل كافة المعوقات أمام المواطنين.

تنسيق كامل بين الجهات المعنية لإنجاز العمل في ملف التصالح بالفيوم

وكانت محافظة الفيوم قد عقدت عدة لقاءات بديوان عام المحافظة مع مسئولي مديرية الزراعة ونقابة المهندسين والمتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالمدن والمراكز للعمل على إنجاز ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، بالتنسيق بين مسئولي جهات الولاية بمختلف أنحاء محافظة الفيوم، ومجالس المدن من جانب، ومسئولي المراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية من جانب آخر، لسرعة استيفاء المواطنين لطلبات التصالح الخاصة بهم في بعض مخالفات البناء، لتقديمها للنظر والبت فيها من قبل اللجان ذات الصلة، طبقاً للمواعيد المقررة لكل إجراء من الإجراءات من قبل الجهة الحكومية المعنية، مما يسهم باستيفاء كافة الإجراءات بشكل سليم، مع تشكيل لجان عمل بكل مجلس مدينة تعمل كوحدة متخصصة ذات دراية معلوماتية بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء، وإفادة مسئول الدعم الفني ورئيس متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة بأسماء القائمين عليها، بهدف تعامل المواطن بشكل سريع ومن خلال الشباك الواحد، توفيراً للوقت والجهد، مع الاستعانة بمهندسي نقابة المهندسين بالفيوم، والمهندسين المعتمدين من قبلها، بشأن إنهاء إجراءات شهادة السلامة الإنشائية للمبنى المتصالح عليه، وكذا التأكيد على مسئولى جهات الولاية فى الرد على طلبات المواطنين بشأن انهاء شهادة جهة الولاية خلال المدة الزمنية المقررة.