إقبال متوسط لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بأسوان

شهدت اليوم المراكز التكنولوجية داخل محافظة أسوان، إقبالًا كثيفًا لتلقي طلبات التصالح من مواطني المحافظة.

ورصدت الوفد المركز التكنولوجي بمركز نصر النوبة، ووجدنا إقبالًا متوسطًا من أهالي المنطقة لتقديم طلبات التصالح، وبحضور رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة نصر النوبة، وتم تقديم جميع التسهيلات للمواطنين.

وبدءًا اليوم 7 مايو فتح باب تلقي طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الهادفة للتخفيف عن المواطنين.

يأتي فى إطار البدء فى تطبيق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، فقد أوضح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه تم الاستعداد الجيد والجاهزية الكاملة بالمراكز التكنولوجية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بواقع 10 مراكز لاستقبال المواطنين وتلقى طلبات التصالح بدءًا من غد الثلاثاء الموافق 7 مايو الجارى، وتم تكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لتخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجى للتعامل مع طلبات التصالح، مؤكداً ضرورة التأكد من استيفاء جميع ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية، وخاصة أنه يتم متابعة سير العمل ونسب الإنجاز لهذا الملف الهام بكل مركز ومدينة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن من خلال رئاسة مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى، وأيضًا عبر وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة، وبمختلف الوزارات والجهات المختصة.

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى أن ذلك يتكامل بإتاحة كافة المعلومات والبيانات داخل المراكز التكنولوجية لسرعة إنهاء إجراءات التصالح ، وتحقيق أعلى معدلات من التسهيلات والتيسيرات وتذليل العقبات الهادفة للتخفيف عن كاهل المواطنين، لافتاً إلى أنه تم ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء والمطلوب الحصول منها على موافقات فى إطار القانون الجديدة بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة فى التيسير على المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم لهم لتقنين أوضاعهم.