السعودية تناشد جاليتها في أستراليا بضرورة توخي الحذر

وجهت قنصلية السعودية في سيدني الأسترالية نداء عاجلا لرعاياها بضرورة توخي الحذر نتيجة الأحوال الجوية التي تشهدها ولايتا NSW وQLD.

وعبر حسابها في منصة "إكس" قالت القنصلية السعودية : نظراً للتحذيرات التي أطلقت في ولايتَي NSW وQLD على الأحوال الجوية، تأمل القنصلية من المواطنين فيها كافة، توخي الحيطة والحذر، واتباع التوجيهات الصادرة من السلطات المحلية.

واتمت قائلة " وفي حالات الطوارئ -لا قدر الله- يُرجى الاتصال على الآتي: 0473999119.

من جهة أخرى أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونج، اليوم الإثنين، عن قلق بلادها إزاء إمكانية شن إسرائيل هجوم بري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكدت وونج، وفقًا لتقارير هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)، أنه لا يجب على إسرائيل اتخاذ هذا الإجراء، مشيرة إلى طلب الجيش الإسرائيلي للمدنيين في شرق رفح بإخلاء المنطقة.

وأضافت وونج أن أستراليا، جنبًا إلى جنب مع مجموعة الدول السبع وعدد من الدول الأخرى، طالما دعت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التراجع عن هذا القرار.

ويُشار إلى أن مدينة رفح تستضيف في الوقت الحالي أكثر من مليون فلسطيني الذين نزحوا عن ديارهم نتيجةً للحروب في أجزاء أخرى من القطاع.