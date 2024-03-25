سفير مصر لدى استراليا يلتقي برئيسة مجلس الشيوخ

عقد هانئ ناجي، سفير مصر لدى استراليا، لقاء مع رئيسة مجلس الشيوخ الاسترالي "سو لاينز"، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر واستراليا.

تناول اللقاء كذلك تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، حيث اشادت رئيسة مجلس الشيوخ الاسترالي بالدور الذى تقوم به مصر لاحتواء الأزمة فى قطاع غزة، واعربت عن تقديرها للمساعدة التى قدمتها مصر فى إجلاء المواطنين الاستراليين من القطاع.

من جانبه، استعرض السفير هانئ ناجى، العلاقات الثنائية بين مصر واستراليا ، معربًا عن تطلعه إلي تعزيز التعاون في مختلف المجالات خاصه فيما يتعلق بإحياء وتفعيل لجنة الصداقة البرلمانية بين البلدين لتبادل الخبرات والمعارف البرلمانية، والتنسيق والتشاور بما يصب في صالح البلدين.

ورحبت رئيسة مجلس الشيوخ الاسترالي بمبادرة احياء لجنة الصداقة البرلمانية بين البلدين، وبفتح آفاق جديدة للتعاون بما يتسق مع عراقة العلاقات بين مصر واستراليا.