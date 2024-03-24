ساينز : اشعر بالفخر بعد الفوز بجائزة أستراليا بعد أيام متقلبة

أبدى الأسباني كارلوس ساينز سائق فريق فيراري لسباقات الفورميلا وان والحاصل على المركز الأول في سباق جائزة أستراليا الكبرى على حلبة ملبورن والذي اقيم صباح الأحد عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه بعد أسبوعين فقط من أنسحابه من سباق جائزة السعودية الكبرى على حلبة كورنيش جدة لاجرائه عملية الزائدة الدودية بشكل مفاجىء .

وقال كارلوس ساينز في تصريحات عقب فوزه بسباق جائزة أستراليا ليكون السائق الوحيد الذي نجح في كسر هيمنه فريق ريدبول الموسم الماضي بالفوز بسباق جائزة سنغافورة الكبرى وهذا العام بالفوز بسباق جائزة استراليا بعد فوز سائق ريد بول وبطل العالم ماكس فيرستابين بسباقي البحرين والمملكة العربية السعودية : أشعر بالفخر الشديد لما حققته مع فريقي بالفوز بهذا السباق . لقد كانت ايام متقلبة للغاية من الحصول على المركز الثالث في سباق البحرين ثم الأنسحاب من جائزة المملكة العربية السعودية وأجراء جراحة ثم العودة بعدها مباشرة للفوز بجائزة استراليا الكبرى .

وأضاف كارلوس ساينز : سعيد ايضا لتحقيق المركزين الأول والثاني مع زميلي شارل ليكليرك في السباق وهذا يوضح العمل الضخم والكبير الذي نقوم به داخل فريق فيراري وسنكون افضل في السباقات القادمة .

يذكر ان كارلوس ساينز انطلق من المركز الثاني خلف بطل العالم ماكس فيرستابين الا ان العطل الذي حدث في سيارة بطل العالم منحه الفرصة للتقدم و تصدر السباق منذ اللفة الثانية و نجح في الحفاظ على سيطرته على السباق حتى النهاية .