سامية سامى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة لـ«الوفد»: انتهاء جميع الإجراءات الخاصة بحجز الطوافة بالمشاعر المقدسة

استعدادات قوية لتفادى حدوث أى سلبيات خلال الموسم

لجان بالمنافذ والمطارات على مدار الساعة لضبط الكيانات غير الشرعية التى تزاول النشاط دون ترخيص

المملكة أصدرت بطاقة تعارف بصورة وبيانات الحاج المدرجة على المسار الإلكترونى

عدم السماح بالسفر لأى مواطن دون الحصول على الباركود

لجان من الوزارة لمنع دخول حاملى تأشيرات الزيارة لمخيمات السياحة فى عرفات ومنى

جارى التحقيق مع عدد من الشركات لتسفيرها المواطنين بتأشيرة زيارة انتظارًا لموسم الحج .. وعقوبات تصل لإلغاء الترخيص

نناشد حاملى تأشيرة الزيارة التوجه لإحدى شركات السياحة لإدراجهم على البوابة المصرية للعمرة

تنفيذ برنامج الموسم الكامل لحجاج الاقتصادى والبرى.. والسكن رباعى بالغرف

٢٠١٦ الحد الأدنى لموديل الأتوبيسات الخاصة بحجاج البر وعدد الركاب لا يقل عن ٤٠

لجان الوزارة تتابع سكن حجاج السياحة بمكة والمدينة

قالت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، السياحة انهت كافة الإجراءات الخاصة بحجز الطوافة بمشعرى عرفات ومنى لعدد ٢٥ ألفًا و٢٢٣ مواطنًا وهم عدد حجاج السياحة لهذا العام ، وجارى إنهاء باقى الإجراءات بالمسار الألكترونى.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية فى حديثها لـ«دنيا السياحة» على تواجد لجان من وزارة السياحة فى المنافذ البرية والمطارات على مدار ٢٤ ساعة لضبط الكيانات غير الشرعية والتى تزاول النشاط دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وتقوم بتسفير المواطنين بتأشيرات الزيارة وغيرها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذة الشركات، وهناك لجنة قانونية بوزارة السياحة لبحث المخالفات الخاصة بهذة الشركات، وجارى الآن التحقيق مع عدد من الشركات وسيتم توقيع العقوبات عليهم بعد الانتهاء من التحقيقات والتى تصل إلى إلغاء الترخيص.

وأكدت «سامى» عدم السماح لأى مواطن بالسفر لأداء مناسك العمرة إلا بعد التأكيد من الحصول على الباركود.

تقوم لجان الوزارة التواجدة بالمطارات المصرية بمطالبة المواطنين الحاملين لتأشيرة الزيارة وغيرها من التأشيرات ولا يحملون الباركود الخاص بالسفر، بالتوجه لإحدى شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج لإدراج بياناتهم على البوابة المصرية للعمرة، وفقًا للقانون ٧٢ لسنة ٢٠٢١ الخاص بإصدار الباركود التنظيمى.

وتابعت... ولتلافى سلبيات العام الماضى فى مشعرى عرفات ومنى، تم الاتفاق مع شركة الطوافة التى تعاقدت معها غرفة شركات السياحة بايفاد لجان تتواجد على مدار ٢٤ ساعة بالمشاعر المقدسة وأمن على البوابات المؤدية إلى المخيمات لمنع دخول أى شخص لا يحمل تأشيرة الحج السياحى، ويكون لدى اللجان بيان بذلك، بحيث لا يسمح بالدخول للمخيمات فى مشعرى عرفات ومنى سوى الحجاج النظاميين، وهذا يحد من دخول حاملى تأشيرات الزيارة.

وأشار رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إلى الإجراء الذى إتخذته السلطات السعودية فى هذا الصدد، بمنح كل حاج حاصل على تأشيرة حج بطاقة تعارف بها صورة الحاج وجميع بياناته المدرجة على المسار السعودى الموقع الرسمى لتنظيم الحج، بحيث لا يسمح لغير حامل هذة البطاقة بركوب الحافلات المؤدية للمشاعر المقدسة.

وبالنسبة للحج البرى والذى يصل عدده إلى ستة آلاف تأشيرة، قالت رئيس الإدارة المركزية، هناك ثلاثة مستويات لبرامج الحج البرى تحسين فى فنادق خمس نجوم لفترة ضمن البرنامج وبرى تحسين فنادق أربعة نجوم لفترة ضمن البرنامج، وبرنامج الموسم الكامل ويكون فى عمائر فندقية تبعد عن الحرم ١٧٥٠ مترًا، وتبدأ أسعر الحج البرى من ١٩١ الف جنيه حتى ٢٢٥ ألف جنيه وهو الحد الأقصى للبرنامج.

سامية سامى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة

وتابعت.. وهذا العام اشترطت الضوابط المنظمة للحج البرى، ألا يقل الحد الأدنى لموديل الأتوبيسات المخصصة لنقل الحجاج عن عام ٢٠١٦ تيسيرًا على الشركات، وتقوم إدارة النقل السياحى بفحص الأتوبيسات للتأكد من جودتها، ولا يقل العدد عن ٤٠ راكبًا طبقًا لتعليمات وزارة الحج السعودى وتم تعميم ذلك على الشركات لمنع سلبيات العام الماضى، وهناك شركات كثيرة لديها اتوبيسات موديل ٢٠٢١ و٢٠٢٢.

وقالت رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، هناك لجان وزارة السياحة المخصصة لمتابعة ومعاينة سكن الحجاج، بكل من مكة والمدينة المنورة، للتأكد من صلاحية السكن لإقامة الحجاج، وأيضًا صلاحية الخدمات المقدمة لهم داخل السكن، كالتكييفات والأدوات الكهربائية للعمل على راحة الحجاج.

وأشارت إلى أن هذا العام يتم تنفيذ برنامج الموسم الكامل لحجاج الاقتصادى والبرى شرط أن يكون السكن فى مكة على بعد ١٧٥٠ مترًا من الحرم، ويكون التسكين رباعيًا فى الغرف للعمل على راحة الحجاج، وفى المدينة المنورة تمت زيادة مسافة السكن فى محيط الحرم النبوى إلى ١٢٥٠ مترًا بالمنطقة المركزية.

ومن ناحية أخرى تواصل الوزارة ممثلة فى الإدارة المركزية لشركات السياحة التنسيق المستمر مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، المسئولة عن التعاقدات والترتيبات الخاصة بخدمات الطوافة وغيرها من الخدمات الأساسية، حيث يتم التأكيد على أهمية الاستعداد الجيد واتخاذ جميع السبل لتفادى حدوث أى سلبيات خلال الموسم، وذلك فى إطار الدور الرقابى للوزارة ووفقًا لتوجيهات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بالتأكد من تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة المصريين وتوفير كافة سبل الرعاية لهم.

وتتابع الوزارة بشكل دقيق ومستمر كافة الإجراءات المتعلقة بإنهاء التحضيرات لموسم الحج بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وذات الصلة.

ووجهت الإدارة المركزية، جميع الشركات السياحية المنظمة لبرامج الحج، بضرورة الإسراع فى إنهاء الإجراءات الخاصة بإدراج البيانات التفصيلية لبرامج الحج وإنهاء المراجعة النهائية لها.

وتهيب وزارة السياحة والآثار، بجميع المواطنين، عدم الانسياق إلى أى إعلانات وهمية للحج تروج لها الكيانات غير الشرعية ومنها التى تقوم بالتسويق لرحلات الحج لمن يحمل تأشيرة زيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها، حيث إن هذه الإعلانات مُضللة، نظرًا لأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج.

وتُشير إلى أنه يمكن الرجوع للوزارة للتأكد من مصداقية تلك البرامج والكيانات قبل التعاقد معها، وذلك حرصًا على مصلحة المواطنين وعدم تعرضهم لأى مشكلات، وكذلك حرصًا على حقوق شركات السياحة المصرية.