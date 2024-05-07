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الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاتحاد الآسيوي يغرم نادي الهلال بسبب مباراة سباهان

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارًا بتغريم نادي الهلال السعودي بسبب أحداث مباراة سباهان الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقرر الاتحاد الآسيوي تغريم نادي الهلال 3000 دولار بسبب دخول ثلاثة أشخاص من الفريق إلى أرضية الملعب أثناء مباراة سابهان الإيراني دون بطاقة اعتماد.

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كما أصدر الاتحاد الآسيوي قرار بتغريم نادي النصر السعودي 2250 دولار بسبب سوء سلوك 5 من أشخاص يمثلون الفريق لانتهاكهم المادة 53/1.

إيقاف حمدالله وكانتي بسبب أحداث مباراة الاتحاد والهلال

أصدر الاتحاد، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإيقاف ثنائي فريق الاتحاد نجولو كانتي و عبد الرزاق حمدالله، بسبب أحداث مباراة الاتحاد والهلال في دوري أبطال آسيا.

وقرر الاتحاد الآسيوي إيقاف نغولو كانتي لمدة مباراتين، وإيقاف عبد الرزاق حمدالله لـ 3 مباريات، بسبب أحداث التلاحم والشغب التي وقعت مع لاعبي فريق الهلال في دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يكون الإيقاف للثنائي في البطولات الآسيوية فقط، حيث سيتم ترحيلها لأول مباراة لهم في بطولات اسيا، علمًا بأن نادي الاتحاد إلى الآن لن يشارك في أي بطولة آسيويه الموسم القادم.

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