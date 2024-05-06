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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فراس البريكان يمنح الأهلي التقدم على الهلال

فراس البريكان
فراس البريكان

نجح فراس البريكان، مهاجم الأهلي، في تسجيل هدف التقدم في شباك الهلال، في المباراة الجارية الاَن، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024.

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جاء هدف البريكان في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، بعدما نجح لاعبي قلعة الكؤوس في الحفاظ على نظافة شباكهم طيلة الثلاثون دقيقة الماضية.

ويبحث الأهلي السعودي عن تحقيق الفوز على نظيره الهلال، في المواجهة التي تجمعهما حاليًا على ملعب الملك عبد الله الدولي.

وكان الهلال قد بدأ المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين يونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، كوليبالي، علي البليهي وتمبكتي.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش ولودي.

خط الهجوم: مالكوم، ميشائيل ديلجادو وميتروفيتش

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