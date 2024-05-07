ضياء السيد: أزمة كولر وأفشة انتهت

علق ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم السابق، على أزمة المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي واللاعب محمد مجدي أفشة، بعد الأنباء التي ترددت حول وجود خلاف حاد بين الثنائي.



وقام كولر بضم أفشة لقائمة مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري، بعدما استبعده من مواجهة الجونة خلال المباراة الماضية.

تصريحات ضياء السبد

تحدث ضياء السيد في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "أعتقد أن هناك شيئا بين كولر وكريم الدبيس الظهير الأيسر للأهلي وهو ما يجعل المدرب لا يدفع به".

وتابع: "لابد أن هناك أمور فنية في التدريبات لا نعلمها".

بينما تطرق للحديث عن أزمة كولر وأفشة، فقال: "بالطبع، يحدث بشكل طبيغي أن هناك لاعبًا يتهرب في غرفة الملابس، ويعود مرة أخرى".

وأضاف: "هناك مباريات المدير الفني يُفكر في أن المباراة تحتاج للاعب معين ولا تحتاج لآخر، لكن كل لاعب يرى نفسه دائمًا الأحق بالمشاركة".

وأكمل: "أزمة كولر وأفشة انتهت، لأنه من المستحيل أن يدخل اللاعب في القائمة ومازالت الأزمة قائمة، سبق لهذه الأزمات أن حدثت مع عبد القادر وكهربا وانتهت".