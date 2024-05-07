موعد مباراة باريس وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم مواجهة قوية تجمع باريس سان جيرمان الفرنسي بنظيره بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.



وكان بوروسيا دورتموند قد حقق الفوز على الفريق العاصمي بهدف نظيف، في المباراة التي شهدها ملعب سيجنال بارك.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند

تنطلق مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي أمام بوروسيا دورتموند الألماني في تمام العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة باريس ودورتموند

تُنقل موقعة باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث مسابقة دوري أبطال أوروبا منذ عدة سنوات ماضية.