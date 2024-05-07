سانشو يحسم موقفه من العودة إلى مانشستر يونايتد ‏

حسم النجم الإنجليزي الدولي جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند المعار من مانشستر يونايتد، موقفه من فكرة العودة إلى الفريق الإنجليزي.

ويلعب سانشو على سبيل الإعارة مع النادي الألماني حتى نهاية الموسم، ولكنه يرتبط بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2026 مع الشياطين الحمر.

وبحسب تقرير نشرته شبكة توك سبورت البريطانية فإن سانشو لا يرغب في العودة من جديد إلى قلعة أولد ترافورد الموسم المُقبل حتى في حالة رحيل المُدرب الحالي إيريك تين هاج.

وكان سانشو قد اضطر للرحيل على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، وذلك بعد تدهور علاقته مع تين هاج على خلفية انتقاده علناً بعد الهزيمة من أرسنال 3-1 يوم 3 سبتمبر 2023.

وخرج سانشو ليُعلق على حديث مُدربه، وقال إنه يُعامل كـ"كبش فداء" في اليونايتد لتبرير سوء المستوى الذي يُقدم.

وتصاعدت الأحداث، وقررت الإدارة حرمان سانشو من المُشاركة مع الفريق الأول في تدريباته، كما حرمته من استخدام منشآت وأجهزة تدريبات الفريق الأول.

واضطر سانشو أن يلعب على سبيل الإعارة مع فريقه بوروسيا دورتموند، ليفتح الباب أمام إمكانية استمراره لفترةٍ أطول مع الفريق الألماني خلال ما هو قادم.

ويبلغ سانشو من العمر 24 سنة، ويجيد اللعب في مركز الجناح الهجومي الأيسر.

ويملك سانشو في رصيده 154 مُباراة مع دورتموند، سجل فيهم 53 هدفاً، وصنع 66 هدفاً لزملائه، ولعب مع مانشستر يونايتد في 82 مباراة، سجل فيهم 12 هدفاً، وصنع 6 أهداف لزملائه.

وحقق سانشو في مسيرته لقب كأس ألمانيا مع دورتموند، ولقب السوبر الألماني مع دورتموند، وحقق كأس الرابطة مع مانشستر يونايتد.

ويملك في جعبته أيضاً لقب كأس العالم تحت 17 سنة مع منتخب إنجلترا للناشئين.