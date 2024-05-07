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بعد ارتفاعه أمس.. استقرار سعر الذهب اليوم الثلاثاء إسرائيل تعلن سيطرتها على معبر رفح الفلسطيني بشكل كامل
الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يستعد جمهور كرة القدم حول العالم لمتابعة عدة مباريات قوية ومثيرة في عدد من الدوريات الأوروبية والعربية، بالإضافة إلى عودة مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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‏3 صفقات هجومية يحلم بها تشافي في برشلونة ‏


ومن المقرر أن يخوض باريس سان جيرمان الفرنسي مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره بوروسيا دورتموند في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، والتي ستنطلق في تمام العاشرة من مساء اليوم.
وتُنقل موقعة البي أس جي والجراد الأصفر عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.
بينما يخوض الأهلي مواجهة قوية أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، وتُذاع المباراة عبر قنوات أون سبورتس.
فيما سيلعب بشكتاش مباراة هامة أمام أنقرة جوجو، ضمن منافسات الدوري التركي لهذاا موسم 2023/2024، والتي ستنطلق في تمام الثامنة والنصف عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.
ويخوض نهضة بركان المغربي مواجهة هامة أمام نظيره المغرب التطواني في تمام العاشرة مساءًا، والتي ستُذاع عبر قناة المغربية.

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