موعد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

يستعد جمهور كرة القدم حول العالم لمتابعة عدة مباريات قوية ومثيرة في عدد من الدوريات الأوروبية والعربية، بالإضافة إلى عودة مسابقة دوري أبطال أوروبا.



ومن المقرر أن يخوض باريس سان جيرمان الفرنسي مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره بوروسيا دورتموند في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، والتي ستنطلق في تمام العاشرة من مساء اليوم.

وتُنقل موقعة البي أس جي والجراد الأصفر عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

بينما يخوض الأهلي مواجهة قوية أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، وتُذاع المباراة عبر قنوات أون سبورتس.

فيما سيلعب بشكتاش مباراة هامة أمام أنقرة جوجو، ضمن منافسات الدوري التركي لهذاا موسم 2023/2024، والتي ستنطلق في تمام الثامنة والنصف عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

ويخوض نهضة بركان المغربي مواجهة هامة أمام نظيره المغرب التطواني في تمام العاشرة مساءًا، والتي ستُذاع عبر قناة المغربية.