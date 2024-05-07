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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أحمد فوزي: مصطفى شوبير يستحق حراسة مرمي الأهلي أمام الترجي

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير

أكد أحمد فوزي مدرب حراس مرمي منتخب مصر للشباب ، أن مصطفى شوبير يستحق أن يكون الحارس الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الترجي التونسي فى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وقال أحمد فوزي مدرب حراس مرمي منتخب مصر للشباب فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" مصطفى شوبير يستحق أن يكون الحارس الأول للنادي الأهلي أمام نظيره الترجي التونسي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا وليس محمد الشناوي.

واضاف:" مصطفى شوبير يستحق التواجد فى منتخب مصر كحارس أساسي ، مع محمد الشناوي ومحمد عواد.

وأتم:" الحارس الذي قصر فى حق نفسه هو احمد الشناوي حارس بيراميدز.

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