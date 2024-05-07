عاجل.. اغتيال قيادي كبير بحركة حماس في رفح الفلسطينية.. والمقاومة تعلق

أفادت تقارير بأن هناك أنباءً عن اغتيال قيادي كبير في حركة حماس في رفح الفلسطينية، فى المقابل نفت المقاومة هذه الأنباء، بحسب قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان مناطق شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب غزة، إلى "الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو وسط القطاع، في ظل التلويح بشنّ هجوم بري على المدينة المكتظة بالسكان.

وطالب جيش الاحتلال في بيان "كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وأحياء السلام الجنينة، تبة زراع والبيوك في منطقة رفح، بالإخلاء الفوري إلى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي".

وذكرت محطة إذاعية إسرائيلية، صباح اليوم، أن جيش الاحتلال بدأ إجلاء المدنيين من رفح الفلسطينية.