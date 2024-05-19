غيابات الزمالك أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الليلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي، مساء اليوم، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية، فيما يغيب عن صفوف الأبيض، عدد من اللاعبين المؤثرين في المواجهة المنتظرة التى تجمع الفريقين، باستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي الكونفدرالية.

غيابات الزمالك أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية:

يغيب عن صفوف الزمالك كل من محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى الزناري للإصابة بينما يغيب محمد أشرف روقا ومحمود علاء لوجهة نظر فنية.

فيما يغيب عبدالله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر لعدم القيد الإفريقي.

قائمة الزمالك أمام نهضة بركان:

و أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن القائمة التي ستخوض مباراة نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها في تمام الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي.

جاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبدالله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.