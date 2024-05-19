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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك ونهضة بركان المغربي.. "الكفة متساوية" في تاريخ المواجهات قبل صدام نهائي الكونفدرالية الليلة

بوابة الوفد الإلكترونية

يستضيف فريق الكرة الاول بنادي الزمالك نظيره نهضه بركان المغربي في تمام الثامنة من مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب جولة إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية.

 

تاريخ مواجهات الزمالك ونهضة بركان المغربي

كشف حساب الزمالك ونهضة بركان 

أرقام الزمالك ونهضة بركان المغربي 

 

وتواجه فريقي الزمالك ونهضة بركان ثلاثة مرات في المباريات الرسمية وكانت اثنتان منها في نهائي الكونفدرالية عام 2019 والتي توج بها الأبيض.

 

واستطاع نهضة بركان الفوز في لقاء الذهاب بهدف نظيف فيما حقق الأبيض الانتصار في لقاء العودة بهدف نظيف أيضا، ليحسم الأبيض البطولة بركلات الترجيح.

 

أما المباراة الثالثة كانت يوم الأحد الماضي في ذهاب نهائي الكونفدرالية للموسم الجاري وانتهت بفوز الفريق المغربي 2-1.

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