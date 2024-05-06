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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كريم شحاتة: تقدمت باستقالتي من البنك الأهلي حفاظا على كرامتي

كريم حسن شحاته
كريم حسن شحاته

كشف كريم حسن شحاتة، مدير الكرة السابق بنادي البنك الأهلي أسباب تقدمه باستقالته من منصبه، مُشيرًا إلى أنه اتخذ ذلك القرار حفاظًا على كرامته.

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وقال كريم حسن شحاتة في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تقديم الاستقالة؟ لقد تواجدت في النادي خلال 4 مواسم متتالية، وكنت أتواجد مع كل جهاز فني للفريق".
وأضاف: "في ظل التعثرات المتتالية خشيت أن أكون أنا السبب في ذلك، لذا قررت التقدم بالاستقالة لرفع الحرج عن مجلس إدارة النادي".
وتابع: "لقد تحدثت في ذلك القرار مع أشرف نصار، رئيس النادي وأيضًا طارق مصطفى، المدير الفني للفريق، وشعرت بأنه لا مانع في تقديم استقالتي، لذا قررت التقدم بها بشكل رسمي".
وأكمل: "أحد أسباب تقدمي باستقالتي من منصب مدير الكرة في البنك الأهلي، هو الحفاظ على كرامتي".
وأتم كريم حسن شحاتة تصريحاته قائلًا: "منصب مدير الكرة في أي نادٍ هو منصب كبير، وعليه أن يتحمل المسئولية في التعثرات، مثلما يكون أحد عناصر النجاح".

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