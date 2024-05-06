أبرز تصريحات مدرب دورتموند قبل صدام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

قال إدين ترزيتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، إن فريقه سيبذل مجهودا أكثر ما فعل الأسبوع الماضي عندما فاز بنتيجة واحد/ صفر على باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك حينما يلتقي الفريقان غدا الثلاثاء في مباراة الإياب.

وركض لاعبو الفريق الأصفر والأسود ما يقرب عشرة كيلومترات أكثر من منافسه الفرنسي في مباراة الذهاب، حيث منحه هدف نيكلاس فولكروج الفوز، ورغم أن النتيجة في صالحه، فإن دورتموند لا يعد المرشح الأوفر حظا للعبور للنهائي وهذا ما يناسب المدرب إيدن ترزيتش.

وقال تيرزيتش في مؤتمر صحفي: "مشروع باريس سان جيرمان تم بناءه من أجل أن يفوز باللقب، هذه هي مهمتهم، لكننا لدينا حلم ضخم ونرغب في تحقيق، إذا اقتضت الضرورة، سنركض لمسافة 20 كيلومترا أكثر، ولو كانت المسألة تتعلق بالمرشحين المفضلين، لما كنا قد وصلنا هنا اليوم".

وفاز باريس سان جيرمان 2 / صفر على ملعبه حينما التقى الفريقان في دور المجموعات في سبتمبر الماضي، لكن ترزيتش قال إن الفريق الفائز بلقب البطولة مرة واحدة عام 1997، تطور كثيرا كفريق منذ ذلك الحين.

وأضاف: "لم نجد أنفسنا في تلك المباراة، افتقدنا للشجاعة في العديد من المواقف بكلا المباراتين، ثم أظهرنا بعد ذلك قدرتنا على اللعب بشكل مختلف أمام باريس سان جيرمان".

ولم ينجح فريق العاصمة الفرنسية في التتويج بلقب دوري الأبطال من قبل رغم الدعم المادي الكبير من جانب الإدارة القطرية للنادي، فيما قد تكون تلك المباراة هي الأخيرة على المستوى القاري بالنسبة لنجم الفريق وهدافه كيليان مبابي، وسط توقعات بانتقاله الوشيك إلى ريال مدريد الإسباني.

من جانبه، يرغب ماتس هاملز، مدافع دورتموند، في إفساد تلك الليلة على نجم الفريق الفرنسي.

وقال هاملز: "يمكنك الدفاع أمامه كفريق، وذلك لسرعته الهائلة، لا يمكن الدفاع ضده بشكل فردي، لكنه جزءا من فريق ويجب عليك مشاهدة باقي اللاعبين أيضا".

وباستثناء الثنائي المصاب منذ مدة طويلة وهم رامي بن سبعيني وجولين دورانفيل، والاعب كيل فاتجين صاحب ال18 عاما الذي سيلتحق بالفريق بعد أداءه اختبارا في المدرسة، فإن قائمة دورتموند غادرت بالكامل إلى فرنسا.

وبات المهاجم الإيفواري سيباستيان هالر، في الصورة مجددا، وهو الذي غاب عن المباراة التي فاز بها دورتموند على أوجسبورج 5/1، والتي شارك فيها فاتجين كجزء من عملية المداورة في التشكيل.

ويدخل دورتموند المباراة بدون أي مخاوف أو شكوك حول جاهزية لاعبيه.

ويبحث دورتموند عن التأهل إلى نهائي البطولة للمرة الأولى منذ عام 2013، حينما خسر الفريق أمام بايرن ميونخ، غريمه التقليدي، وقد يتكرر الأمر في حال نجح بايرن في الفوز على ريال مدريد الإسباني بعد نهاية مباراة الذهاب 2/2، ويلتقي الفريقان إيابا بعد غد الأربعاء.

وقال سيباستيان كيل، المدير الرياضي بالنادي: "لدينا شجاعة كبيرة وهذا ما نحتاجه، لكننا بحاجة كذلك إلى الترقب والتفاؤل والانباه، هذا جزء من الأمر"

وأضاف: "لقد بنينا أساسا جيدا في مباراة الذهاب ونسعى للحفاظ على حلم الذهاب إلى ويمبلي".