حماس تقدم الشكر لمصر.. وتؤكد: قرار الموافقة على مقترح الهدنة بتوافق كافة الفصائل

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن قرار حركة حماس بالموافقة على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، جاء بتوافق كافة فصائل المقاومة.



وقدم النونو خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " في المساء مع قصواء " تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية " سي بي سي"، الشكر الأشقاء في مصر لجهودهم في المفاوضات والتوصل إلى وقف إطلاق النار .







وأضاف أن قرارنا موحد ولم يكن هناك في أي مرحلة من المراحل خلاف داخلي بين أي من الفصائل الفلسطينية أو الجناحين السياسي والعسكري لحركة حماس



وأردف أننا نأمل أن يكون هناك خطوات في اتجاه الهدنة ووقف إطلاق النار وزيادة دخول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني



وأكد النونو اننا جاهزون للقبول بإقامة دولة فلسطينية وفق المقررات الدولية بما يحقق الهدوء والاستقرار بالمنطقة ، مختتما:" نحن مع مصلحة الشعب الفلسطيني وجاهزون للدفاع عن القضية على مدار الوقت".

الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار

وقدم الشكر للدولة المصرية على جهودها في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفا أنه كان هناك توافق في حركات المقاومة على قبول مقترح وقف إطلاق النار.

وبين النونو أن الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار جاء من كامل حركات المقاومة الفلسطينية على الارض، وكان هناك حديثا مشتركا بين الجميع، مشيرا إلى ان مقترح وقف إطلاق النار تم تنفيذه على 3 مراحل.



وتابع ان هناك تشاور مشترك، ونتحدث على طاولة قيادة مشتركة، والحديث عن الخلافات كان أمنية من الاحتلال الاسرائيلي، ولكنها فشلت.



وأردف:" نسأل الله ألا يحدث أي انشقاق، ونحن حركة تهدف لتحرير أرضها ، ومستعدين للتضحية بأرواحنا ، ولا يوجد تنافس أو صراع داخل الحركة لا سابقا أو مستقبلا، والإحتلال يريد ان يفسد أي إنجاز نحققه، فهو يحاول إجهاض أي انجاز او سعادة فلسطينية، ونعرف تماما كيف يفكر الاحتلال وسنواصل العمل في مواجهته وما يخدم المصلحة العليا للقضية الفلسطينية.



واختتم:" تابع سنبذل قصارى جهودنا للدفاع عن القضية الفلسطينة، وتحقيق مزيد من الانجازات التي يفخر بها الشعب الفلسطيني".