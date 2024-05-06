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عاجل.. إسرائيل ترفض مقترح وقف إطلاق النار وترسل وفدا إلى القاهرة السيسي: أتابع عن كثب التطورات الإيجابية بمفاوضات التوصل لهدنة شاملة في غزة
الإثنين 06 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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القاهرة الإخبارية: الجهود المصرية تتواصل لوقف التصعيد فى غزة وإنجاح اتفاق الهدنة

غزة
غزة

ذكر مصدر رفيع المستوى لفضائية “ القاهرة الإخبارية” إن الجهود المصرية تتواصل لوقف التصعيد فى غزة، وإنجاح اتفاق الهدنة بين الطرفين.

 

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أبرز بنود مقترح وقف إطلاق النار في غزة بعد موافقة حماس

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قطاع غزة يهتز بأصوات تكبير الفلسطينيين بعد موافقة حماس على اتفاق الوسطاء

وفي سياق آخر، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، أن فريق التفاوض الإسرائيلي تسلم رد حماس من الوسطاء وتجري دراسته للرد رسميا عليه .

وهددت عائلات الأسرى الإسرائيليين، بعد إعلان حماس موافقتها على الصفقة، بحرق البلاد إذا لم تعلن الحكومة موافقتها الآن على وقف إطلاق النار  وتبادل الأسرى.

وقالت اذاعة جيش العدو الإسرائيلي عن مصدر عسكري: إن موافقة حماس على الاتفاق خداع، وهي تحاول تصويرنا على أننا رافضون للصفقة، في حين أن هذه ليست الصفقة التي ناقشناها مع المصريين على الإطلاق، ولم يتم تقديم أي اقتراح وافقت عليه حماس إلى إسرائيل.

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