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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري بدوري نايل .. استعباد 11 لاعب

الأهلي
الأهلي

كشف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن القائمة الأساسية للشياطين الحمر استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري الممتاز.

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حراسة المرمى: مصطفى شوبير – محمود الزنفلي – مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - رامي ربيعة – محمود متولي -محمد هاني -عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية – كريم نيدفيد – أكرم توفيق – أحمد نبيل كوكا – رضا سليم - كريستو - افشة – حسين الشحات – -كريم فؤاد - إمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي – محمود كهربا – أنتوني موديست

وشهدت القائمة استبعاد 11 لاعبا وهم " محمد الشناوي - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم- تاو - احمد عبدالقادر - اليو ديانج - حمزة علاء - عمرو السولية - على معلول - طاهر محمد طاهر - كريم الدبيس"
 

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