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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شوط أول سلبي بين المصري وطلائع الجيش

بوابة الوفد الإلكترونية

انتهى الشوط الأول من مباراة المصري وطلائع الجيش، بالتعادل السلبي بدون أهداف، المقامة لى استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من الدوري الممتاز.

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وتساوت فرص المصري والجيش في الشوط الأول حيث تبادل الفريقين السيطرة على مجريات اللعب دون خطورة تهديفية على المرمى.

ويحتل المصري المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 34 نقطة وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

وضمت التشكيلة الأساسية كلا من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي ، عمرو موسى، حسين السيد لخط الظهر، محمود حمادة، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، ميدو جابر، حسين فيصل، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

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