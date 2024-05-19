الأحد 19 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب نهضة بركان : نستطيع هز شباك الزمالك على ستاد القاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدث معين الشعباني المدير الفني لفريق نهضة بركان عن مواجهة فريقه ضد الزمالك اليوم في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم.

txt

مدرب الوداد السابق : الأهلي والزمالك الأقرب لحصد دوري الأبطال والكونفدرالية

وقال معين الشعباني في لقاء إعلامي على شاشة التلفزيون المصري : "الزمالك ونهضة بركان يملكان خبرة إفريقية والمباراة صعبة على الفريقين.. الفريق الذي سيكون تركيزه أكبر سيحصد اللقب".


وعن الهدف الذي سجله سيف الجزيري في مباراة الذهاب قال: "نحن انتصرنا في لقاء الذهاب وأحيانا تكون نتيجة التعادل السلبي أفضل لكن في النهاية نحن انتصرنا في الذهاب ولو الزمالك سجل في المغرب نحن أيضا لدينا القدرة للتسجيل في مصر"

وعن مواجهة الأهلي والترجي قال: "50% حظوظ كل فريق فكل فريق يملك الخبرات اللازمة"

مواد متعلقة

حسين ياسر: نهائي الكونفدرالية فرصة للاعبي الزمالك لصناعة التاريخ وكتابة مجد شخصي
الجريدة الورقية