مدرب نهضة بركان : نستطيع هز شباك الزمالك على ستاد القاهرة

تحدث معين الشعباني المدير الفني لفريق نهضة بركان عن مواجهة فريقه ضد الزمالك اليوم في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم.

وقال معين الشعباني في لقاء إعلامي على شاشة التلفزيون المصري : "الزمالك ونهضة بركان يملكان خبرة إفريقية والمباراة صعبة على الفريقين.. الفريق الذي سيكون تركيزه أكبر سيحصد اللقب".



وعن الهدف الذي سجله سيف الجزيري في مباراة الذهاب قال: "نحن انتصرنا في لقاء الذهاب وأحيانا تكون نتيجة التعادل السلبي أفضل لكن في النهاية نحن انتصرنا في الذهاب ولو الزمالك سجل في المغرب نحن أيضا لدينا القدرة للتسجيل في مصر"

وعن مواجهة الأهلي والترجي قال: "50% حظوظ كل فريق فكل فريق يملك الخبرات اللازمة"