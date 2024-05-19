أهم المعلومات عن معرض زهور الربيع في دورته الـ91

تنطلق فعاليات معرض زهور الربيع في دورته الـ91 اليوم الاحد بالمتحف الزراعي بالدقي حيث من المقرر أن يفتح أبوابه أمام الجمهور والزائرين في التاسعة صباحًا، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

معرض زهور الربيع

ويحرص الكثير من المواطنين على زيارة معرض زهور الربيع للاستمتاع بمشاهدة الزهور والنباتات والأشجار التي تعد فريدة من نوعها.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن معرض زهور الربيع في دورته الـ 91 :

تنطلق فعاليات معرض زهور الربيع في دورته الـ91 اليوم وتستمر لمدة شهر كامل.

‏‎يضم المعرض هذا العام 200 عارض في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار .

كما يضم المعرض كل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار ومعرض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة 30% في اطار دور الوزارة لتوفير السلع بأسعار مخفضة.

ويشارك في المعرض أيضًا كل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي.

تاريخ نشأة معرض زهور الربيع

ويرجع تاريخ إنشاء معرض زهور الربيع إلى عهد السلطان حسين عام 1914م، أي منذ 109 أعوام، ولكن تم افتتاح المعرض بشكل رسمي عام 1934 تحت إشراف وزارة الزراعة.

وقد تم إنشاء حديقة الأورمان التي كانت تحتضن المعرض في عهد الخديوي إسماعيل عام 1875م على مساحة حوالى 28 فدانًا، وتعد من أكبر الحدائق النباتية في العالم، وتحتوي على 1200 تنوع نباتي تضمه الحديقة ومجموعة نادرة من الأشجار والنخيل.

يعتبر المعرض الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، حيث تقيمه وزارة الزراعة سنويًا للعام الـ91 عامًا، الذي يعتبر حدثًا ثقافيًا اقتصاديًا متميزًا يحرص على زيارته كل المصريين والأشقاء العرب، المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.