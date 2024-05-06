أمن المنافذ يُنفذ 257 حكماً قضائياً في حملة أمنية ‏

تمكن قطاع أمن المنافذ في وزارة ‏الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ ‏عدد (257) حكماً قضائياً متنوعاً.‏

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة ‏الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ‏لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام ‏السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات ‏القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة ‏الجديدة، حيثيات إدانة ‏مُتهمين بإحداث ‏عاهة مُستديمة لغريمهما في منطقة ‏البساتين. ‏

اتهامات النيابة العامة ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين فرج.ع ‏وعلي.ع أنها في يوم 4 يونيو 2023 بدائرة ‏قسم ‏البساتين أحدثا جرحاً بالمجني عليه ‏أحمد.م بأن ضرباه بالسلاح الأبيض فأحدثا ‏به ‏الإصابة الموصوفة بتقرير مصلحة الطب ‏الشرعي. ‏

وتخله لديه من جرائها عاهة مستديمة ‏يستحيل برؤها "وجود إصابة بيمين الرأس ‏‏مصحوبة بكسر بالعظام الجداري والجبهة ‏نتج عنها صداع متكرر وخذل بسيط بالجانب ‏‏الأيسر من الجسم وهي عاهة تقدر بنحو 60 ‏‏%. ‏

كما أحدث المُتهمان إصابة المجني عليه ‏أمير.م بأن ضرباه بالسلاح الأبيض فأحدثا ‏به ‏الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ‏المرفق ونتج عن ذلك أن أعجزته عن ‏أشغاله ‏الشخصية مدة لا تزيد عن عشرون ‏يوماً. ‏

وأسندت لهما النيابة أيضاً أنهما حازا ‏وأحرزا أداة مما تستخدم في التعدي على ‏الأشخاص ‏‏"عصا حديد" دون مسوغ من الضرورة ‏الحرفية أو المهنية. ‏

حُكم المحكمة ‏

قضت المحكمة بمُعاقبة المُتهمين فرج.ع ‏وعلي.ع بالسجن المُشدد 5 سنوات عما أسند ‏‏لهما، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية. ‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد ‏الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد ابو ‏‏عيدة وخالد عبد الغفار، وحضور الأستاذ ‏أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد ‏طه ‏أمين السر.‏

حيثيات الحُكم ‏

وقالت المحكمة في حيثيات الإدانة إن ‏وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقينها ‏واطمأن ‏إليها وجدانها مستخلصة من سائر ‏أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما ‏دار بشأنها بجلسة ‏المحاكمة تتحصل فيما ‏شهد به أمير.م بوحود خلافات بينه وبين ‏المتهم الثاني على أثر ‏قيامه ببيع ‏بضائع بالمحل الخاص به بأزيد من سعرها ‏الرسمي. ‏

فنتج عن ذلك أن قام بنهي قاطني العقار ‏محل سكنه عن الشراء من المحل الخاص ‏بالمتهم ‏فما كان منه إلا أن تواصل معه ‏هاتفيا طالباً مقابلته. ‏

وحال تقابله معه وكان بصحبته المجني ‏عليه الآخر أحمد. م فوجي بالمتهم الأول ‏يتشاجر ‏معهما بمساعدة من المتهم الثاني ‏والذي قام بتقييده وفوجيء بالمجني عليه ‏الأول مصاب ‏بإصابة جسيمة برأسه ما نتج ‏عنه تخلف لديه عاهة مستديمة من تعدي ‏المتهمين عليه فما ‏كان منه إلا أن نقله ‏لتقي العلاج. ‏

وشهد الطبيب المقيم بجراحة المخ ‏والأعصاب بمستشفى القصر العيني بأن ‏المجني عليه ‏أحمد.م كان يعاني من نزيف ‏خارج الأم الجافية وجرح قطعي في فروة ‏الرأس وكسر ‏منخسف بعظام الجمجمة.‏