احمد جابر عبدالرسول يشارك في فيلم "مسافة السكة"

كشف الفنان احمد جابر عبدالرسول، عن تفاصيل دوره في فيلمها الأخير «مسافة السكة» الذي يتم تصويره حاليًا استعدادًا لاكتماله وعرضه الشهر المقبل.

وقال احمد جابر عبدالرسول إن الفيلم عبارة عن فيلم درامي قصير مدته نصف ساعة، يحكي قصة شابة تواجه العديد من المشاكل والإحباطات في عملها وحياتها الشخصية، وتنطلق أخيرًا إلى مكان بعيد لتبدأ من جديد.

واشار احمد جابر عبدالرسول"أن ذروة الأحداث تبدأ برحلة فتاة إلى تغيير حياتها، والتي تواجه خلالها العديد من الأحداث والتحديات التي تقلب حياتها رأساً على عقب، حتى نهاية الفيلم بجمهور مفاجئ صدم الكثيرين.

وأعرب الفنان احمد جابر عبدالرسول عن أمله في أن يحظى الفيلم القصير بتقدير الجمهور والنقاد العرب بعد عرضه، ورغبة صناع العمل الفني بالمشاركة في مختلف المهرجانات المحلية والعربية.