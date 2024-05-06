كباب سمك فيليه مشوي بالفرن.. المقادير وطريقة التحضير

يحتوي سمك الفيليه على فيتامين د، والذي يساعد في امتصاص الكالسيوم، مما يدعم صحة العظام والأسنان، كما انه يقلل من خطړ الإصابة بالالتهابات: تحتوي أحماض أوميجا 3 الدهنية على خصائص مضادة للالتهابات، والتي قد تساعد في تقليل خطړ الإصابة ببعض أنواع السړطان وأمراض المناعة الذاتية، ويعمل على تحسين صحة العظام والأسنان.

ويعد تناول السمك من أهم المصادر الغذائية لاحتوائه على فيتامين د، كما ان يسهل تحضيره بأكثر من طريقة تنال إعجاب الكبار والصغار.

واليوم يمكنك ان تحضري كباب سمك فيليه مشوي بالفرن بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- سمك الفيليه : 500 غراماً (مقطع)

- الفلفل الملوّن : 2 حبة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة

- الثوم : فصّان (مفروم)

- كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 1 حبة

- الليمون : حسب الرغبة (مقطع شرائح)

طريقة التحضير

في وعاء عميق، تبلي قطع السمك بالتوابل جيداً واخلطيهم بالزيت، والثوم المفروم، وعصير الليمون.

سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

أحضري صينية الفرن، وضعي بها ورق قصدير، ورصي قطع السمك المتبل مع شرائح الليمون، والفلفل الرومي الملون.

أدخلي الصينية للفرن لمدة 30 دقيقة أو حتى تمام النضج، ويُقدم السمك ساخناً.