ماركينيوس: الخبرة ستحسم بطاقة نهائي أوروبا وواثقون من قدراتنا

تحدث المدافع البرازيلي ماركينيوس، عن المواجهة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ماركينيوس فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، "الخبرة عامل مهم في هذه المباراة، اعتقد أننا لدينا ما يكفي من الخبرة ولكن لا نعلم ما ستكون النتيجة ولكننا واثقون بقدراتنا وبتأثير الجمهور وهذا ما يجعلنا واثقون".

وأوضح ماركينيوس "اعتقد أن الجماهير بطاقتهم سيكونون مؤثرين، كرة القدم تؤثر على حياه الكثير".

وأتم " اعتقد لدينا خطة واضحة سنقوم بها ونحن جاهزون للقيام بها وبالتاكيد لن أقولها هنا".

وكان بوروسيا دورتموند قد فاز على باريس سان جيرمان بهدف خلال المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.