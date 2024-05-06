شاهد.. استعداد منتخب مراكز شباب سوهاج للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة مرحلة إنتقاء اللاعبين لدعم منتخب سوهاج بأفضل العناصر المتميزة التي سوف تمثل منتخب المحافظة خلال مرحلة التصفيات وتم ذلك على ملاعب مركز شباب مدينة سوهاج وذلك في إطار حرص مديرية الشباب والرياضة لدعم منتخب سوهاج لدوري مراكز الشباب النسخة العاشرة في التصفيات النهائية.

جدير بالذكر أن منتخب سوهاج سوف يلاقي نظيره منتخب محافظة المنوفية على ملاعب مركز شباب الجزيرة يوم الثلاثاء الموافق ٢١ من شهر مايو الجاري حيث تلعب التصفيات بنظام خروج المغلوب من مباراه واحدة وذلك بتوجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .

وأكد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة على الإلتزام الكامل بالضوابط المرسلة من وزارة الشباب والرياضة وحث اللاعبين على رفع درجات الاستعداد القصوى للقاء منتخب محافظة المنوفية متمنيا كل التوفيق لممثل المحافظة بدوري مراكز الشباب النسخة العاشرة بقياده فنية للكابتن المخضرم ضياء الزعيم المدير الفنى لمنتخب سوهاج .

وفي سياق آخر نظمت الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالإدارة العامة للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة بالإشتراك مع مديرية الشباب والرياضة بسوهاج الإدارة العامة للشباب ورش عمل لشباب أندية التطوع بمراكز شباب محافظة سوهاج عن القيادة التطوعية وأثرها على الفرد والمجتمع .

وتم تنفيذ ورش العمل بمركز شباب جهينة الشرقية التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة جهينة شمال غرب محافظة سوهاج ودار التدريب حول عدة محاور رئيسية عن مفهوم التطوع لدى الشباب وأهمية التطوع بالنسبة للأفراد والمجتمعات وكيفية شغل وقت الفراغ واستثمار الوقت وشرح المهارات الحياتية للأفراد واهميتها في الحياة.



وأشاد الدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بأهمية الدور الذى تقدمه الوزارة لدعم أندية التطوع بمراكز الشباب والبرامج المقدمة التى تفيد الشباب لتقديمه لسوق العمل في الفترات المقبلة .

وفي سياق آخر تابعت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج فصول محو الأمية بإدارة شباب طما ضمن مشروع المصريون يتعلمون الذي دشنته الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالإدارة العامة للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة .





جدير بالذكر بان مشروع المصريون يتعلمون قائم على برتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة العامة لتعليم الكبار لفتح فصول محو الأمية لكبار السن والغير متعلمين والمتسربين من التعليم .

وحصلت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بين مديريات الشباب والرياضة في تعليم الكبار تحت رعاية الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضةبالمحافظة بمتابعة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومنسق المشروع محمود صديق محمد .