بعد تحذيرات إسرائيل بإخلاء رفح الفلسطينية.. الجبلاوي: مليون ونصف فلسطيني معرضون للموت

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وعضو اتحاد القبائل العربية ، ان تحذيرات اسرائيل لسكان المناطق في شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب غزة، إلى "الإخلاء الفوري يؤكد انها لا تبالي بقرار مجلس الامن الذي طالبها بوقف إطلاق النار، كما يعرض حياة 1.5 مليون فلسطيني للهلاك والخطر والموت متسائلا: أين المجتمع الدولي من تلك المجازر والإبادة الجماعية لشعب باكمله.

وأضاف الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم ان الفترة الماضية ومنذ بداية هذه الحرب علي فلسطين ومصر كانت دائمة تعمل علي ايجاد حلول للتفاوض بين الطرفين لوقف إطلاق النار ، موضحا ان موقف اسرائيل غير واضح بعد عد كبير من المفاوضات وهو سيجعلها مسؤلة امام المجتمع الدولي عن هذه الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

النائب محمد الجبلاوي

وأفاد الجبلاوي بأن مصر ستظل الداعم الاول للقضية الفلسطينية ، وان المصريين خلف قيادتهم السياسية في كافة الاجراءات اللازمة لحماية امن مصر القومي ، مشددة ان مصر ما زالت تتفاوض مع الجانبين لوقف إطلاق النار ، كما أدان الجبلاوي حماس لعدم التزامها بالمفاوضات وقيامها بعملية جديدة امس بضربها لكرم أبو سالم.

وقف فوري لإطلاق النار

وطالب الجبلاوي بالوقف الفوري لإطلاق النار علي الفلسطينين العزل، وضرورة وصول كل المساعدات لهم دون قيد ، كما شدد على ضرورة فتح تحقيق دولي في كل ما يحدث من جرائم ترتكب في حق الأشقاء الفلسطينيين.