الاحتلال يعلن مقتل 3 جنود خلال معركة مع حماس في غلاف غزة

نشرت صفحة يديديا افشتاين العبرية، أسماء 3 من قتلي جنود الجيش الإسرائيلي، قتلوا اليوم الأحد خلال القصف الصاروخي الذي تعرض له موقع كرم أبو سالم العسكري، في غلاف غزة من قبل كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية " حماس ".

وأسماء الجنود الإسرائيليين هم، الرقيب عيدو تيستا ، والرقيب روفين مارك أسولين من سرية فالخود التابعة لكتيبة شاكيد، والرقيب تل شافيت في حدث كرم أبو سالم .

وكانت أعلنت وسائل إعلام عبرية، عن مقتل الجندي الإسرائيلي تل شافيت، المقاتل من الكتيبة 931 في لواء نحال، خلال قصف على معبر كيرم شالوم على حدود غزة، خلال القصف الصاروخي الذي تعرض له اليوم موقع كرم أبو سالم العسكري في غلاف غزة من قبل كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية " حماس ".

إسرائيل تستهدف مجمع الأونروا

قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن جيش الدفاع وجهاز الأمن العام، هاجما مركز قيادة وتحكم لحماس موجود داخل مجمع للاونروا.

زعم أفيخاي في بيان نشره عبر حسابه: أنه تم توجيه من داخل مجمع الأونروا الذي تمت مداهمته عدة عمليات إرهابية استهدفت قوات جيش الدفاع في ممر وسط القطاع ونحو مساعدات إنسانية.

وأشار البيان: إلى أنه بقيادة فرقة غزة وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام، تمت مهاجمة مركز قيادة وتحكم رئيسي تابع لحماس والذي تم وضعه داخل مجمع للأونروا في وسط قطاع غزة، حيث تم التخطيط للهجوم وتنفيذه بعناية ومن خلال استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة وتجنب المساس بالأشخاص غير المتورطين قدر الإمكان.

وأضاف: وقد شكل مقر القيادة الذي تمت مهاجمته بنية تحتية إرهابية رئيسية، تم التخطيط لارتكاب عدة عمليات إرهابية انطلاقًا منه خلال الأسابيع الأخيرة بما في ذلك استهداف قوات جيش الدفاع في ممر وسط القطاع.

وبتوجيه من مقر القيادة هذا تم نقل الوسائل القتالية إلى المخربين وكذلك الإمدادات إلى العناصر في أنفاق تحت أرضية.

كما زعم متحدث جيش الاحتلال، أن منظمة حماس تستغل بشكل ممنهج المؤسسات الدولية والسكان المدنيين كدروع بشرية لارتكاب عمليات ضد دولة إسرائيل.