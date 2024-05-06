"الرنجة والفسيخ".. البيطريين تحذر من تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة

أصدرت النقابة العامة للأطباء البيطريين، بياناً مهماً حرصاً على سلامة وصحة الشعب المصري بجميع طوائفه، خلال الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.

وقدمت النقابة مجموعة من النصائح الهامة عند شراء وتناول الأسماك المملحة سواء الفسيخ أو الرنجة التي تعد من الأكلات المفضلة في هذه الأيام.

وذكر د. رامي محمد فتحي مقرر لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين، مجموعة من النصائح الهامة عند شراء الأسماك المملحة، مؤكدا ضرورة أن يتم الشراء من أماكن مخصصة وموثوق منها وتكون بطن السمكة غير منتفخة ولا ينبعث منها أي روائح كريهة.

وأضاف في بيان النقابة العامة للأطباء البيطريين، أنه لا بد من أن تكون لحوم الأسماك، متماسكة وترتد مرة أخرى بعد الضغط عليها، على أن تكون عين السمكة بارزة ولامعة وخياشيمها وردية اللون، وأن يكون قشر الأسماك لا يتم انتزاعها بسهولة.

وحول نصائح عند تناول الفسيخ والأسماك المملحة أكد على ضرورة عدم تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة لوجود نسبه سموم عالية بهم، مع ضرورة نزع جلد الأسماك المدخنة للتخلص من المواد الضارة المترسبة من الدخان على سطح الرنجة.

وأشار إلى ضرورة وضع ليمون أثناء تناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ وذلك لأن الليمون يخلق بيئة غير مناسبة لنمو البكتيريا، مع ضرورة تناول كمية كبيرة من الخضروات مثل الخس والبصل وكمية كبيرة من السوائل خاصة المياه لتخليص الجسم من الأملاح.