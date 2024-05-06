أجواء ربيعية واستقرار .. تفاصيل الطقس اليوم شم النسيم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس موضحة أن الطقس السائد مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلا على وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد حتى السبت المقبل.

أجواء ربيعية بالتزامن مع شم النسيم

وأضافت الهيئة، أن الأجواء ربيعية اليوم الإثنين بالتزامن مع شم النسيم على أغلب الأنحاء والأجواء مناسبة للاستمتاع بعطلة شم النسيم، والبحر المتوسط مضطرب وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر مع فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

اضطراب الملاحة البحرية

وحذرت الهيئة، من اضطراب الملاحة البحرية على الشواطيء الغربية للبحر المتوسط وسرعة الرياح من 40 إلى 50 كم| ساعة، وارتفاع الأمواج ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، فضًلا عن الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أعياد الربيع

ويحتفل المصريون اليوم الإثنين بشم النسيم أو أعياد الربيع، وذلك وفقًا لما أعلنته البحوث الفلكية، إذ يعد تناول الفسيخ والرنجة وتلوين البيض من أهم طقوس الاحتفال بشم النسيم منذ عهد الفراعنة، فضًلا عن الخروج للمتنزهات للاستمتاع بالاجواء الربيعية.