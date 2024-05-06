اجتماعًا تنسيقيًا استعدادًا لاستقبال طلبات التصالح بطامية في الفيوم

ترأس المهندس سالم فتيح رئيس مجلس مدينة طامية إجتماعا تنسيقيا بشأن الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2022 بالقاعه الرئيسية بديوان الوحدة المحلية.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين.

يهدف اللقاء إلى ضبط وتذليل كافة معوقات ملف التصالح علي مخالفات البناء، وذلك بحضور المهندس ناجي سعد نائب رئيس مجلس المدينة لشؤون القري والمحاسب رجب سلطان سكرتير عام المجلس ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومديري الإدارات، ومديري إدارات منظومة التحول الرقمي المركز التكنولوجي والأملاك والتخطيط والمتابعة والشؤون القانونية والإيرادات.

رئيس مركز طامية يوجه بتيسير الإجراءات خلال تلقي طلبات التصالح من المواطنين

ومن جانبه أكد رئيس مركز ومدينة طامية على ضرورة تكاتف كافة الجهود وتيسير الاجراءات علي المواطنين لتنفيذ آلية عمل ملف التصالح علي مخالفات البناء، من خلال اللجان الفنية التي ستدير عملية التصالح، والعمل على تسجيل جميع ملفات التصالح والتقنين علي المنظومة الإلكترونية بالتنسيق التام مع الجهات المعنية ، وتجهيز إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدم للتصالح أو غيرها، وإتاحتها لإداراة المتغيرات المكانية والأملاك والمركز التكنولوجي وتحديد جهات الولاية لجميع مخالفات البناء، بالإضافة إلى المتابعة الدورية لأعمال اللجان بإعتبار ملف التصالح أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة.

ووجه رئيس المركز برصد كافة التحديات التى قد تواجه الإجراءات بهذا الملف، للعمل على طرحها أمام الجهات ذات الصلة، لوضع الحلول لها بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المواطنين، مشدداً على تحمل كل مسئول فى هذا الملف مهامه المنوطة به على الوجه الأكمل، مع توفير نوبتجيات عمل حال الإقبال المتزايد من المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح.

وكانت محافظة الفيوم قد قامت بتشكيل لجان عمل بكل مجلس مدينة تعمل كوحدة متخصصة ذات دراية معلوماتية بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء، وإفادة مسئول الدعم الفني ورئيس متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة بأسماء القائمين عليها، بهدف تعامل المواطن بشكل سريع ومن خلال الشباك الواحد، توفيراً للوقت والجهد، مع الاستعانة بمهندسي نقابة المهندسين بالفيوم، والمهندسين المعتمدين من قبلها، بشأن إنهاء إجراءات شهادة السلامة الإنشائية للمبنى المتصالح عليه، وكذا التأكيد على مسئولى جهات الولاية فى الرد على طلبات المواطنين بشأن انهاء شهادة جهة الولاية خلال المدة الزمنية المقررة.