إمام يفوز بعضوية اتحاد تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

فاز أحمد إمام المدير التنفيذي لشركة كريديت لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بعضوية مجلس إدارة الإتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

ويمتلك أحمد إمام، الخبير المالي والمصرفي خبرة واسعة تمتد لأكثر من 30 عامًا في المستوى المحلي والخليجي

يعتبر من الشخصيات البارزة في عالم الأعمال. وشغل مناصب قيادية متعددة في قطاعات مختلفة مثل الخدمات المصرفية للشركات في الكويت وقيادة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة التجزئة، والائتمان، والتحصيل، والاسترداد، وإدارة الشبكات المصرفية الرقمية.

كما تولى مناصب الرئيس التنفيذي والمدير المالي في عدة شركات.

وقام بتأسيس اول بنك أجنبي في دولة الكويت عام 2005، وكذلك كريدت اول شركة متخصصة تماما في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة2023.

وتم مؤخرا اضافة عضوين لتمثيل الشركات والجمعيات المتخصصة فى مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة طبقا لقانون انشاء الإتحاد.

كان إحداهما شركة كريدت والتي تركز استراتيجيا على تقديم الخدمات التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يتناسب مع الاحتياجات التمويلية لهذه المشاريع، وبشروط وضمانات ميسرة، وباستخدام أفضل الحلول والوسائل التكنولوجية الذكية.

فهي أحد أذرع التمويل المتخصصة في شركة جي بي كابيتال لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.