حماس: وقف إطلاق النار أهم أولوياتنا ونتيناهو سيد من يلعب بالاتفاقيات (فيديو)

قال موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب التنفيذي لحركة حماس، إن التفاوض حاليا مع الجانب الإسرائيلي على المدنيين والأطفال والنساء، ونريد وقف الجوع والابادة الجماعية للشعب الفلسطيني، ووقف إطلاق النار اهم شيء حاليا.

إغلاق مكتب حركة حماس في قطر ليس صحيحا



وأضاف نائب رئيس المكتب التنفيذي لحركة حماس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، إغلاق مكتب حركة حماس في قطر عار عن الصحة وليس صحيحا، مستدركا أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتيناهو سيد من يلعب بالاتفاقيات.



وتابع نائب رئيس المكتب التنفيذي لحركة حماس، أن الورقة الأمريكية التي قالت واشنطن أن إسرائيل وافقت عليها رفض نتنياهو مناقشتها.

واصل مطار العريش الدولي في شمال سيناء، اليوم الأحد، استقبال طائرات قادمة من مختلف الدول العربية والأجنبية محملة بالمساعدات لصالح قطاع غزة

وأفاد مصدر مسؤول في شمال سيناء، إن المطار استقبل خلال الساعات الماضية طائرة مساعدات من دولة بلجيكا تحمل على متنها 88 طنًا من المستلزمات الطبية والإغاثية لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

كما أشار المصدر إلى تفريغ شحنة الطائرة ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

يشار الي أنه بلغ عدد الطائرات التي وصلت الي مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي الماضي عدد 759 طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، من بينها 619 طائرة حملت أكثر من 15 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 140 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية زارت معبر رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.