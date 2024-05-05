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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مطار العريش الدولي يستقبل طائرة مساعدات بلجيكية لصالح قطاع غزة

مطار العريش يستقبل
مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات بلجيكية

واصل مطار العريش الدولي في شمال سيناء، اليوم الأحد، استقبال طائرات قادمة من مختلف الدول العربية والأجنبية محملة بالمساعدات لصالح قطاع غزة

وأفاد مصدر مسؤول في شمال سيناء، إن المطار استقبل خلال الساعات الماضية طائرة مساعدات من دولة بلجيكا تحمل على متنها 88 طنًا من المستلزمات الطبية والإغاثية لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

 

كما أشار المصدر إلى تفريغ شحنة الطائرة ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

 


يشار الي أنه بلغ عدد الطائرات التي وصلت الي مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي الماضي عدد 759 طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، من بينها 619 طائرة حملت أكثر من 15 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 140 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية زارت معبر رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.

الجريدة الورقية