أبو الدهب ينتقد أداء لاعب الأهلي أمام الجونة

أكد محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق، ومحلل برنامج البريمو، أن الأهلي استحق الفوز على الجونة في بطولة الدوري.

وقال "أبو الدهب" عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فارق: "من الطبيعي أن يلجأ الجهاز الفني للأهل إلى سياسة التدوير نظرا لتوالي المباريات في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "وسام أبو علي لم يظهر بالمستوى المنتظر منه أمام الجونة على عكس ما كان متوقع له".

واختتم: "مصطفى شوبير يقدم مستويات جيدة مع الأهلي في الفترة الأخيرة".

وحقق الأهلي فوزا مستحقا على الجونة بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

بهذا الفوز وصل الأهلي للنقطة 27 في المركز العاشر بجدول الدوري، بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة 28 في المركز التاسع، حيث لعب الأهلي 13 مباراة بينما لعب الجونة 20 مباراة.