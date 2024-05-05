ميدو ينتقد أداء الزمالك أمام سموحة في الدوري

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو أداء الزمالك أمام سموحة في مباراة اليوم بالدوري المحلي.

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وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام سموحة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 24 نقطة يحتل بهم المركز الثاني عشر، في حين رفع سموحة رصيده إلى 31 نقطة يحتل بهم المركز السادس.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه"الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "الزمالك يسير على سطر ويترك سطر، والفريق خسر أمام سموحة الذي قدم مجهود جيد في مباراة اليوم".

وتابع: "إدارة سموحة تقدم مجهود رائع للغاية، والفريق السكندري هو نادٍ وسط جدول هادئ يعرف ما يريده، وأبارك لهم على الفوز".

وأكمل:"الزمالك فريق ينافس على العديد من البطولات مثل أي فريق كبير، ولابد من وجود بدائل جيدة، بالإضافة إلى مدرب يعرف كيفية ومعنى التدوير".

وأتم: "أنا قلق على الزمالك خلال الموسم الحالي، والذي كان من الممكن أن يكون موسم ناجح، والمعطيات هي من تأكد ذلك".



واختتم: "جمهور الزمالك لن يقبل أن يكون طموح فريقه هو المشاركة في كأس الكونفدرالية فقط، وهذا ليس طموح النادي وجماهيره".