مخرجات المؤتمر الأول للواعظات الذي تعقده وزارة الأوقاف

اختتمت وزارة الأوقاف المصرية، مساء اليوم الأحد 5 مايو 2024م فعاليات المؤتمر الأول للواعظات الذي عُقد بعنوان: "تأهيل الواعظات ودورهن في مجال الدعوة وخدمة المجتمع" بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر.

وفي كلمته في الجلسة الختامية أكد الزكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أننا نؤمن بالعمل الدعوي للواعظات إيمانًا حقيقيًا، وكانت امرأة عمران نذرت إن رزقها الله بولد أن تجعله لخدمة بيت الله، فلما وضعت ابنتها مريم قالت: "رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ"، كان القياس في غير القرآن أن نقول وليس الأنثى كالذكر، ولكن القرآن استخدم التشبيه المقلوب على حد تعبير البلاغيين، أي وليس الذكر الذي كنت تتمنين كالأنثى التي رزقتين بها فهي خير من كثير من الذكور، فلما قامت بخدمة بيت المقدس خير قيام كأفضل الرجال جاء التعبير بلفظ القانتين لأن ما قامت به كان عملاً عظيمًا لا يتحمله إلا الرجال.

مخرجات المؤتمر الأول للواعظات

مؤكدًا أن هذا اللقاء جاء بعد جهد وعرق وتعب، فالدعوة جماعية والجهد جماعي ولا يمكن لإنسان أن ينجح وحده منفردًا على الإطلاق، مضيفا أن مخرجات المؤتمر الأول للواعظات الذي عقد اليوم الأحد ٥ مايو ٢٠٢٤م بعنوان : "تأهيل الواعظات ودورهن في مجال الدعوة وخدمة المجتمع" بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر جاءت على النحو التالي:

1. الإشادة بجهود واعظات الأوقاف ودورهن في الدعوة من خلال المشاركة في القوافل الدعوية والدروس والندوات الدينية، ودورهن البارز في البرنامج التثقيفي والبرنامج الصيفي للطفل.

2. الإشادة بدورهن في تعليم أحكام القرآن الكريم للسيدات والنشء.

3. الإشادة بدورهن في خدمة المجتمع من خلال برامج التوعية الأسرية وجلسات الدوار وبرامج الأوقاف في خدمة المجتمع.

4. الإشادة بدورهن الوطني وعملهن على ترسيخ قيم المواطنة من خلال برنامج الواعظات والراهبات.

5. التوسع في الاستعانة بالواعظات وتكثيف برامج تأهيلهن بما يمكنهن من أداء رسالتهن بمهارة واقتدار.

6. تكثيف برامج الدعوة الإلكترونية سواء في مجال التدريب أم الأداء الدعوي لتمكينهن من أداء رسالتهن عبر التقنيات الحديثة والعصرية إلى جانب الأداء الميداني.

7. تكثيف برامج مهارات التواصل الإعلامي للواعظات بما يمكنهن من الاستفادة القصوى من وسائل الإعلام المتاحة مرئية ومسموعة ومقروءة وتشجيعهن على ذلك.



8. تشجيع الواعظات على استكمال مرحلة الماجستير والدكتوراة، مع تخصيص 10 منح دكتوراة لهن، وسيتم فتح باب التقدم للراغبات سواء من سبق لهن الحصول على الدكتوراة أم لم يسبق لهن، وستكون المفاضلة بين المتقدمات بناء على درجة اختبارهن في اللغة العربية.

9. إطلاق مسابقة الأفلام الوثائقية في مجالي الدعوة والمقارئ القرآنية للأئمة والواعظات والمعنيين بالشأن الديني، مع عمل دورة متخصصة للأئمة والواعظات في ذلك.

10. عقد مؤتمر دولي للتعريف بالنموذج المصري الفريد والمتميز في مجال عمل الواعظات وإلقاء الضوء على هذه التجربة الرائدة في مجالها، وتخصيص جلستين منه لواعظات الأوقاف.

وأكد وزير الأوقاف أن المؤتمر الدولي القادم للواعظات سيعقد بإذن الله تعالى يومي 25 - 26 أغسطس 2024م بعنوان : "المؤتمر الدولي الأول للواعظات .. دور المرأة في بناء الوعي"، ويتضمن المحاور التالية:

1. المحور الأول : دور المرأة في بناء الوعي الديني.

2. المحور الثاني : دور المرأة في بناء الوعي الثقافي.

3. المحور الثالث : دور المرأة في خدمة المجتمع.

4. المحور الرابع : دور المرأة في بناء الأسرة وتنشئة الطفل.

5. المحور الخامس : التجربة المصرية في تمكين المرأة.